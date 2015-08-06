PAS apoya el traslado de un corazón de Ibagué a Medellín

La Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia a través del Programa Aéreo de Salud y la Coordinación Regional de la Red de Donación y Trasplantes del Departamento, apoyó con el transporte vía aérea de un corazón que fue donado en Ibagué y era esperado por un paciente recluido en la Clínica Cardiovid de Medellín

El apoyo comenzó con el envío en una aeronave del Programa Aéreo de Salud al grupo de cirujanos responsables de la extracción del corazón y su traslado en las condiciones requeridas

El doctor Jorge Balbín, coordinador del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Departamento de Antioquia, indica que este apoyo se corresponde con todos los preceptos del Derecho Internacional Humanitario

“Esta es una actividad que no es frecuente porque en el país hace falta mayor cultura de donación de órganos y tejidos, esperamos que en un futuro cercano podamos estar realizando un mayor número de estas actividades”, expresó Jorge Balbín Quiroz

La Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia no entregó detalles sobre quien es el receptor del órgano.