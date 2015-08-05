Bananeros en Urabá envían condolencias a familias de policías muertos

La Asociación de bananeros de Colombia, Augura, expresó sus condolencias, solidaridad y apoyo a la fuerza pública y en especial a las familias de los 16 policías fallecidos en el accidente aéreo en zona boscosa del municipio de Carepa, Antioquia

El presidente de la agremiación, Juan Camilo Restrepo Gómez, manifestó a Caracol Radio que toda la subregión agroindustrial está de luto y reveló que en las empresas de la zona de Urabá pedirán a los trabajadores un minuto de silencio antes de iniciar cada jornada laboral

"Es una situación muy triste no solamente para el Urabá antioqueño sino para el país y la familia de la fuerza pública, lamentamos el deceso de nuestros héroes de la patria, pero además para rezar por la pronta recuperación de esos dos uniformados que están heridos; lamentamos profundamente y nuestras condolencias para todas las familias y la Policía Nacional", expresó el líder del gremio, en diálogo con Caracol Radio

Los bananeros además destacaron el esfuerzo de las autoridades por la desarticulación del llamado Clan Úsuga, que dirige alias ‘Otoniel’, con amplia presencia en la zona de Urabá