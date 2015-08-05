Es crítico estado de salud de sobrevivientes del accidente aéreo en Urabá

Aunque el pronóstico de salud de los dos uniformados de la policía, únicos sobrevivientes del accidente del helicóptero Blackhawk, es reservado, las autoridades médicas que brindaron la primera atención, revelaron a Caracol Radio que su estado es crítico

El patrullero Juan Carlos Mesa fue trasladado a Bogotá donde se le brinda atención especializada, mientras que en la Clínica Panamericana de Apartadó continúa el sargento Edgar Andrés Báez, quien sometido a intervenciones quirúrgicas, pero sus condiciones son de pronóstico reservado

La jefe médica de la Clínica Panamericana Janet Cristina Castaño, sostuvo que tanto sargento Edgar Andrés Báez como el patrullero Juan Carlos Mesa, tienen varias fracturas y quemaduras en el cuerpo

"Ambos tienen fracturas y tienen quemaduras en un área bastante importante de la superficie corporal, su pronóstico es reservado, pero en un estado crítico", confirmó la doctora Castaño

Detalló que los dos uniformados fueron sometidos de inmediato a cirugía por las graves condiciones en las que llegaron después del siniestro

"El paciente que llegó en condiciones más estables después de la cirugía, está pendiente la estabilización de la fractura y la remisión para la unidad de quemados, el otro paciente está más crítico, también se le hizo cirugía, se le hizo fijación de la fractura", puntualizó la jefe

Por ahora las condiciones de salud de los dos uniformados de la policía nacional tienen pronóstico reservado, incluso tienen restringidas las visitas

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