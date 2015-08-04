Federico Gutiérrez dice que la gran encuesta es en las calles de Medellín

El candidato por firmas con el movimiento Creemos, Federico Gutiérrez Zuluaga, advirtió que hay confusión entre los electores, toda vez que las encuestas lo han ubicado en diferentes posiciones de la tabla entre los aspirantes a la Alcaldía de Medellín

La encuesta de Polimétrica para Caracol Radio, Cifras y conceptos y Red Más Noticias, el candidato por firmas aparece en el quinto lugar, con una intención de voto del 5 por ciento

“Uno tiene que seguir trabajando, así lo hacemos nosotros, en la calle, aquí lo estamos haciendo uno a uno, así es como vamos creciendo y sumando. Vendrán más decisiones, más temas, nosotros seguimos concentrados en el tema”, manifestó en Caracol Radio el señor Gutiérrez Zuluaga

Aunque otros sondeos lo ubicaban en el primer lugar en la carrera por el primer cargo de la capital de Antioquia, el candidato Gutiérrez Zuluaga cree que el sondeo a ganar es en la calle el próximo 25 de octubre

“La encuesta más importante es la real, en la calle, con la gente de manera directa. La comunidad se confunde, en otra encuesta, en otras cadenas nacional aparecíamos de primeros y hoy aparecemos ya con este porcentaje. Yo por ejemplo no hago encuestas, sino salir a la calle todos los días y trabajar fuerte”, añadió a través de Caracol Radio

La encuesta además revela que Federico Gutiérrez tiene una imagen favorable del 22 por ciento.