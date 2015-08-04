Alonso Salazar admite que encuesta Polimétrica muestra una reñida campaña

El candidato de Alianza Verde y la Alianza Social Independiente –ASI- a la Alcaldía de Medellín, Alonso Salazar, admitió que los resultados de la encuesta Polimétrica de Caracol Radio y Cifras y Conceptos, muestran que esta será una campaña muy reñida hasta octubre 25, cuando voten los colombianos en las elecciones regionales.- Para el exalcalde Alonso Salazar Jaramillo, ese 20 por ciento de intención de voto que lo favorece tiene una diferencia de cuatro puntos con los tres candidatos que tienen 16 por ciento cada uno y ello prueba la estrecha competencia entre las campañas y lo que sigue en la búsqueda de la Alcaldía de Medellín

“Las encuestas son una referencia muy importante a tener en cuenta (...) pero tengo plena conciencia de que esta va a ser una campaña muy competida y lo que nos queda de este tiempo es trabajar por la ciudad para presentar nuestras iniciativas a la ciudadanía y que Medellín tenga un nuevo salto adelante”, comentó a Caracol Radio el candidato de la Alianza Verde y la ASI

No obstante, el aspirante político advirtió que ese 18 por ciento de los encuestados que jamás votarían por él, es el resultado de una estrategia de desprestigio en su contra, nacida al parecer en el seno de otras campañas electorales

“Hay un fragmento de la población que ha asimilado el mensaje de unas campañas negras que dicen que yo he estado en prisión, que soy amigo de combos, de paramilitares o de la guerrilla. Una campaña muy sucia, muy intensa, pero (me) queda un trabajo muy arduo para informar a la audiencia sobre mi vida”, concluyó el exalcalde Salazar Jaramillo a través de Caracol Radio

Sobre el nivel de imagen favorable, Alonso tiene el 49%, Eugenio Prieto el 38%, Gabriel Jaime Rico el 38%, Juan Carlos Vélez Uribe el 38%, Federico Gutiérrez el 22% y Héctor Hoyos Meneses, el 15%