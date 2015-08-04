Juan Carlos Vélez confía en llegar al primer lugar en próximas encuestas

Con satisfacción recibió el candidato a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático, Juan Carlos Vélez Uribe, los resultados de la encuesta Polimétrica de Caracol Radio que lo ubica con una intención de voto del 16 por ciento

“Quedo satisfecho porque se nota el crecimiento que hemos venido logrando de la seguridad para Medellín, el apoyo a los pequeños empresarios. Soy el candidato de Álvaro Uribe que eso ha contribuido a nuestro crecimiento y aceptación y por ahora nos queda seguir trabajando por esta propuesta”, precisó en Caracol Radio el señor Vélez Uribe

En cuanto a la imagen de favorabilidad, el sondeo de Polimétrica revela que obtiene el 38 por ciento de la población encuestada. Para el aspirante político se trata de una mejoría, ante la confusión por la revelación de su nombre completo en otros sondeos

“Cuando preguntan por Juan Carlos Roberto Vélez responden que van a votar por mí, creo que es muy alto. Lo lógico era que no hubiera pasado del 1 por ciento. A mí me conocen como Juan Carlos Vélez Uribe, lo que pasa es que en la cédula yo aparezco Juan Carlos Roberto”, aclaró. La encuesta Polimétrica para Caracol Radio y Red Más Noticias en alianza con Cifras & Conceptos fue realizada entre 2.780 personas mayores de 18 años que han votado al menos una vez durante los últimos cinco años

Se hizo mediante entrevistas cara a cara, entre el 29 de julio y el 2 de agosto.