Expresidente Uribe advierte que tregua de las Farc tiene fines electorales

El expresidente y actual senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, criticó que las Farc establecieran la tregua unilateral de cese al fuego, con fines electorales, con miras a las votaciones regionales del próximo 25 de octubre. “Nosotros creemos que al país lo han engañado con un ultimátum y una tregua electoral. Primero hubo un derramamiento de sangre, copiosísimo, del mayor nivel hasta el 20 de julio, acompañado de toda esa masiva destrucción de infraestructura. Ahí las FArc le dio al Gobierno un ultimátum”, sentenció el señor Uribe Vélez

En Medellín, donde acompaña a los candidatos para las elecciones regionales de octubre, el senador Uribe Vélez reiteró que su partido mantiene un listado de puntos contra el actual proceso de paz, del cual dijo no debe suspenderse, pero sí cumplir con una serie de condiciones

“Que se suspenda el avance del diálogo hasta que las Farc acepte concentrarse en un sitio, cumplir con un cese de actividades criminales y someterse a vigilancia. Eso le daría tranquilidad a la opinión pública y también mostraría voluntad de las Farc”, reiteró en su propuesta

El expresidente Uribe Vélez insistió en que la tregua “electoral” de las Farc no es creíble y verificable

Insistió que regiones como el Catatumbo es difícil endilgar acciones terroristas de la guerrilla, toda vez que en la zona delinquen grupos como el ELN y las bandas criminales

Las declaraciones las entregó en Medellín durante un acto político en el que acompañó a los candidatos Juan Carlos Roberto Vélez Uribe, a la Alcaldía de Medellín; y Andrés Guerra Hoyos, a la Gobernación de Antioquia.