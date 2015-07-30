Dos heridos y 380 viviendas afectadas por vendavales en Antioquia

Las fuertes lluvias y vendavales de las últimas horas dejan afectaciones en 9 municipios de Antioquia, con un reporte de cerca de 380 familias damnificadas y dos personas lesionadas

La Dirección del sistema de atención de desastres en Antioquia – Dapard, afirmó que la situación más delicada se vive en el corregimiento La Danta, de Sonsón, donde un vendaval afectó 90 viviendas, 2 personas resultaron afectadas y 7 familias se encuentran en albergues temporales ubicados en la Casa de la Cultura y el Centro de Atención del Adulto Mayor del corregimiento

También por vendavales resultaron afectados municipios como El Peñol donde reportaron de 130 viviendas afectadas, 3 viviendas destruidas y 1 tanque multiveredal destruido

El municipio San Vicente Ferrer, en donde 30 viviendas fueron afectadas en zona urbana y daños en cultivos de las veredas San José, Peñolcito, Potrero, La Honda

En Toledo, norte del departamento, un vendaval afecto 54 viviendas, 22 en zona urbana y 32 en zona rural en las veredas Santo Domingo, El Naranjo, La Florida, Las Margaritas, La Linda, Tache, Guayaba y el corregimiento Guayaba donde se afectó la Institución Educativa

En Guatapé la emergencia por fuertes vientos averió 5 viviendas, 2 en zona urbana y 3 en el sector rural

En San Carlos 15 viviendas resultaron afectadas en zona urbana y vereda La Florida. También se afectaron los centros educativos de las veredas San Blas, Santa Bárbara y Cañaveral

En San Luis 30 viviendas afectadas en zona urbana y veredas: La Linda, Santa Bárbara, Montenegro, La Estrella y La Garrucha Además en San Francisco 24 viviendas afectadas, 15 de ellas en el Corregimiento Aquitania

Y en San Rafael 1 vivienda quedó destruida luego de las fuertes lluvias

El gobierno departamental adelanta los censos definitivos para iniciar el envío de ayudas humanitarias a las familias damnificadas

Igualmente, con la Secretaría de Educación se busca sitios alternos para evitar la suspensión de actividades escolares debido a los daños sufridos en algunos planteles educactivo, especialmente en zonas rurales