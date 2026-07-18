MinTrabajo pide a Alcaldía de Bogotá rectificarse: sí hay lineamientos contra “falsos sindicatos”

TRABAJO

El Ministerio de Trabajo respondió a las declaraciones del secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, quien aseguró que durante más de dos años la cartera no expidió las resoluciones o circulares necesarias para permitir operativos contra los llamados “falsos sindicatos” en establecimientos nocturnos de la capital.

En declaraciones entregadas a Caracol Radio, Restrepo afirmó en su momento que la administración distrital solicitó durante dos años y medio esas herramientas jurídicas.

“Durante dos años y medio imploramos al Ministerio del Trabajo. Incluso, el ministro del Trabajo se comprometió a emitir unas circulares que nos permitían operativamente a la Policía Metropolitana y a las autoridades distritales ir contra esos centros de comando y control de los criminales que llaman los sindicatos”, señaló.

Sanguino desmiente a secretario de Seguridad

Frente a estas afirmaciones, el Ministerio de Trabajo en cabeza de Antonio Sanguino rechazó los señalamientos y aseguró que sí expidió lineamientos para apoyar las labores de inspección.

La cartera indicó que el 24 de abril de 2026 emitió la Circular 0041, en la que estableció criterios técnicos y jurídicos para las visitas de inspección a establecimientos abiertos al público, incluyendo protocolos de actuación, coordinación institucional y protección de derechos fundamentales.

El Ministerio también sostuvo que esos lineamientos fueron socializados con la Secretaría Distrital de Seguridad, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital de Bogotá y otras autoridades, mediante una comunicación oficial en la que solicitó coordinación para las actuaciones de inspección.

Asimismo, aseguró que funcionarios de la cartera han participado en operativos conjuntos con las autoridades en Bogotá y defendió que sí ha existido articulación institucional para enfrentar el uso fraudulento de los llamados “falsos sindicatos”.

“El secretario de Seguridad de Bogotá miente. Exijo su rectificación inmediata ante la ciudadanía y la opinión pública. Las afirmaciones del funcionario de la administración de Carlos Galán en Caracol Radio desconocen hechos documentados y plenamente verificables sobre la labor del Ministerio de Trabajo. Es absolutamente FALSO que el Ministerio no haya brindado herramientas para enfrentar el uso fraudulento de los llamados “falsos sindicatos”“, indicó el ministro.

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