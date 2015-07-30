Familias de víctimas de la Escombrera piden claridad sobre ese proceso

Los familiares de desaparecidos de la Comuna Trece tras el inicio de excavaciones en La Escombrera demandaron claridad en algunos aspectos para garantizar que el proceso de búsqueda llegue a su fin y no se vea interrumpido o entorpecido

Tras los anuncios del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo en el sentido de que por ahora solo hay asegurados recursos por mil millones de pesos y se deberán buscar recursos adicionales con la alcaldía de Medellín, el gobierno nacional y organismos internacionales, las familias pidieron presentaron un plan integral de búsqueda donde se demanda el compromiso de la institucionalidad para hallar los recursos que requieren

La búsqueda en los tres sitios iniciales señalados se estima tendría un costo de 5 mil millones de pesos; el solo estudio en una de las escombreras que está inactiva se calcula en 300 millones, y en la de El Salado donde aún se arrojan escombros el solo estudio costaría mil millones de pesos

Otra de las preocupaciones tiene que ver con el que se suspenda el vertimiento de escombros en la zona conocida como Bioparques, por lo cual reiteraron su llamado para que esta zona se preserve y se impida el que se sigan arrojando materiales como una forma de tener claridad cómo se podría empezar a buscar allí las víctimas

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