A partir de la 1:30 de tarde, el gremio de los taxistas de Medellín se unirá a la manifestación nacional en contra de la plataforma tecnológica Uber, con una movilización en plan tortuga desde el barrio Colombia, pasando por Plaza Mayor y la Alpujarra

Jhon Jairo Gómez, presidente del sindicato de taxistas de Medellín, aclaró a Caracol Radio que a pesar de que en horas de la mañana no hubo concentraciones, ya están convocando a los conductores para participar de esta jornada en la tarde

“Hoy vamos a ir en protesta a un plan tortuga, no vamos a bloquear vias, no vamos a obstaculizar nada, solamente un plan tortuga, vamos a respetar la normatividad. Es cortico, del Barrio Colombia, por Plaza Mayor y nos devolvemos. Los compañeros se entusiasmaron con los medios, los estamos motivando y para salir a la 1:30”, afirmó el líder de los gremios de la mancha amarilla en diálogo con Caracol RadioLos conductores del servicio público insistieron en que Uber es una herramienta que genera competencia desleal, por lo que piden que el Ministerio de Trasporte tome medidas más drásticas. Caracol Radio conoció que la aplicación Uber desarrolló el fin de semana, en un reconocido hotel del barrio El Poblado, una jornada de inscripción de personas interesadas en trabajar con la herramienta tecnológica.