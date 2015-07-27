Mininterior anuncia la construcción de un mausoleo en Medellín

Durante el acto protocolario de inicio de las excavaciones en La Escombrera, occidente de Medellín, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció la construcción de la primera etapa de un mausoleo, en memoria de las víctimas de la comuna 13 en San Javier

“Nos hemos comprometido con la construcción de un Mausoleo para recordar a las víctimas de La Escombrera, donde el Ministerio ha destinado 100 millones de pesos

Buscaremos recursos con la ayuda de la Alcaldía de Medellín para continuar en las siguientes etapas”, expresó el ministro Cristo

El jefe de la cartera de interior, aseguró que este plan piloto que comienza la Fiscalía General de la Nación es complejo

“Esta tarea de exhumación, que tiene la más alta complejidad técnica, en la cual participarán antropólogos forenses, expertos de estas materias, nos conduzca, hasta que el último familiar de los desaparecidos pueda encontrar, identificar y darle cristiana sepultura a sus seres queridos”, explicó

Recordó que se han determinado 3 anillos de seguridad y que sobre todo esta labor comenzará con una excavación mecánica de conformidad a todos los protocolos y cuidado, con permanente inspección de expertos en criminalística, y luego será una labor manual para remover los 24.000 metros cúbicos de tierra.