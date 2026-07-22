Más de 166 mil personas se cambiaron de régimen pensional por la oportunidad que les dio la reforma

Luego de dos años de estar en operación la Ventana de Oportunidad de Traslado Pensional, se conoció la cifra final de las personas que pudieron acceder a la oportunidad de cambiar su régimen pensional: fueron más de 166 mil trabajadores.

Recordemos que la reforma pensional del Gobierno se encuentra actualmente en revisión por la Corte Constitucional y mientras toma una decisión, se mantuvieron activos dos artículos sobre el traslado de fondo de pensión.

Uno de esos artículos señalaba que sin importar que a la persona le faltaran menos de 10 años para pensionarse podría cambiarse de re régimen (de privado a público o viceversa).

Este mecanismo excepcional quedó contemplado en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y venció el pasado 16 de julio.

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¿Cuántas personas aprovecharon esa oportunidad?

Según Asofondos, más de 166.000 trabajadores se lograron cambiar de régimen. Los fondos de pensiones atendieron a más de 237.000 afiliados en doble asesoría y recibieron en promedio 7.000 solicitudes mensuales.

La mayoría se pasó a la entidad pública (Colpensiones).

Sin embargo, Asofondos insiste en que Colpensiones solo le conviene al 5% de más altos ingresos y que a 9 de cada 10 trabajadores les favorece más un fondo privado.

¿Qué pasa de ahora en adelante?

Ahora los traslados vuelven a la norma ordinaria (Ley 100). Es decir, solo podrán cambiarse de fondo quienes estén a más de 10 años de pensionarse. Específicamente, las mujeres menores de 47 años y hombres menores de 52.

Entre tanto, aún se espera del fallo final de la Corte para saber qué pasará con las pensiones en el país.