Congreso de Nicaragua votará en agosto reforma para excluir a opositores de las elecciones

Gustavo Porras, jefe del Congreso de Nicaragua, explicó los pasos que están tomando para cumplir la orden del presidente Daniel Ortega. (Foto: Cortesía Asamblea Nacional de Nicaragua)

El jefe del Congreso de Nicaragua, Gustavo Porras, reveló en una entrevista difundida por el canal del legislativo que el parlamento votará a principios de agosto una reforma para impedir que partidos opositores compitan en elecciones, a pedido del presidente Daniel Ortega.

Los diputados y la autoridad electoral definirán los “elementos para no dejar ni un resquicio” y que no se “pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos” en los comicios, dijo Porras, al referirse a los opositores, y precisó que “en la primera semana de agosto” se someterá “a votación las reformas”.

Las discusiones entre la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral (CSE) comenzaron este 22 de julio.

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“Somos los nicaragüenses los que decidimos cuándo y cómo serán nuestras elecciones”, declaró Porras a medios afines al gobierno, y detalló que la iniciativa del mandatario se transformará en “leyes”.

Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó el domingo pasado realizar comicios en los que compitan sus adversarios, a los que acusó de “vendepatrias” al servicio de Estados Unidos.

El exguerrillero de 80 años adelantó que serán aprobadas leyes que “les pongan un muro, un bloque a los golpistas”, de forma que “que por mucha plata que les den los yanquis, no podrán” llegar al poder.

“Esto es lo que nunca va a volver, a eso se refería el comandante Daniel, no va a volver a haber elecciones en manos de los imperialistas para tratar de avasallar y de imponer el poder sobre el pueblo”, remarcó Porras.

¿Se anualarán o prohibirán las elecciones?

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo,habló Félix Maradiaga, excandidato presidencial de Nicaragua en 2021 quien dijo dudar que se vayan a prohibir las elecciones en ese país, sino que, por el contrario, reformarán el sistema para consignar “un fraude electoral” como “un régimen de partido único”.

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“Ortega se ha quitado completamente la máscara, él siempre ha expresado admiración por el modelo del Partido Comunista de China, el modelo de partido único, el centralismo chino, y ha anunciado en el acto del 19 de julio, cuando el partido sandinista celebra la llamada revolución del año 79, que no habrá más elecciones”, dijo.

Y agregó: “Yo, personalmente, pongo en duda que anule completamente las elecciones. Nicaragua ya tiene casi 20 años que no tiene elecciones en el sentido estricto. Hay votaciones y el régimen decide a quién le asigna los cargos municipales. Por ejemplo, la copresidenta, que es la mujer de Ortega, no fue electa, sino que se le asignó como copresidenta, pero lo que van a hacer es reformar el sistema para que ese mecanismo de fraude electoral esté consignado en un régimen de partido único”.