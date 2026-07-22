Zelenski conversó con enviados de Trump para reactivar la diplomacia Washington – Kiev

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró que la única respuesta a la ofensiva rusa es ampliar la presión militar y económica para obligar a Moscú a salir de su territorio. (Foto: Tom Nicholson/Getty Images) / Tom Nicholson

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó que tuvo una serie de conversaciones con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner en un intento por reactivar la diplomacia, mientras las conversaciones para poner fin a la guerra con Rusia siguen estancadas.

“Acabo de hablar con los enviados del presidente Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner”, escribió Zelenski en la plataforma X.

“Fue una conversación buena e importante sobre cómo revitalizar la diplomacia y acercar la paz”, detalló el presidente de Ucrania, que acaba de sustituir al comandante del Ejército ucraniano tras las manifestaciones.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, había afirmado a finales de junio que esperaba la llegada de los negociadores estadounidenses para reanudar las conversaciones, más de cuatro años después del inicio de la guerra.

Charlas estancadas

Los esfuerzos de mediación de Estados Unidos entre Kiev y Moscú permanecen estancados desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, cuando la atención de Washington se centró en Irán.

Las rondas anteriores de negociaciones entre las partes beligerantes no lograron el alto el fuego que Ucrania y sus aliados europeos buscaban, ya que Rusia insiste en la necesidad de sentar las bases de un acuerdo de paz definitivo en lugar de una pausa en los combates.

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Las negociaciones siguen bloqueadas, entre otros motivos, por la cuestión de los territorios que Rusia reclama en Ucrania. Moscú exige la retirada completa del Ejército ucraniano del Donbás, en el este del país, condición que Kiev rechaza.

Cambios en la cúpula ucraniana

Zelenski firmó los decretos de nombramiento como nuevos jefes del Ejército y del Estado Mayor de la Defensa a los generales Mijailo Drapati e Igor Skibiuk respectivamente, pero no logró zanjar la crisis abierta por prescindir de Mijailo Fédorov como ministro de esa área.

Fédorov sigue sin responder al nuevo cargo que le ha ofrecido el presidente, pues Zelenski le ofreció anoche un puesto en el Gobierno para seguir impulsando la transformación tecnológica del país que quiso implantar desde Defensa en el Ejército.

Sin embargo, sí tomó la palabra en sus redes sociales para expresar su apoyo al nombramiento de Drapati como nuevo comandante en jefe del Ejército.

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“Es una bocanada de aire fresco y un nuevo motivo de esperanza en la lucha de la gente libre por la libertad y la justicia. Es la voz del cambio que no puede ser ignorada”, escribió Fédorov sobre el nombramiento de Drapati.

Drapati es un general joven y considerado reformista que se posicionó con el exministro tras el cese de éste y comparte sus ideas sobre cómo debe funcionar el Ejército.