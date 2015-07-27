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31 jul 2026 Actualizado 13:36

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Economía

Vuelve el servicio de energía en un amplio sector de El Poblado donde hubo

Técnicos de EPM trabajaron rápidamente para restablecer el servicio de energía a centenares de hogares tras anomalía en

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Un apagón mantuvo por varias horas sin el suministro de energía eléctrica a varios barrios del exclusivo sector de El Poblado, en el sur de Medellín, que pudo ser resuelta en las pasadas horas

Empresas Públicas de Medellín (Grupo EPM), indicó que por razones, aún desconocidas, dejó de suministrar el fluido eléctrico la subestación Poblado, la cual alimenta a 38.700 hogares de la comuna 14

"El problema se generó porque salió de servicio el transformador de la subestación Poblado, por una protección mecánica", fueron las primeras explicaciones que entregaron voceros del Grupo EPM

La compañía informó que mientras técnicos trataban de restablecer por completo el servicio, la carga de electricidad fue asumida por las estaciones ubicadas en los barrios Guayabal, San Diego y Envigado

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