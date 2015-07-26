Cese de bombardeo es decisión testaruda: congresista del CD en Antioquia

El Representante a la Cámara del Centro Democrático en Antioquia, Santiago Valencia González, advirtió que la orden del presidente Juan Manuel Santos de suspender los bombardeos a las Farc reduce la acción y fortaleza de los militares y es una decisión testaruda del jefe del Estado

“Me parece una posición testaruda del gobierno nacional: a pesar de tener ya una pésima experiencia en el anterior cese unilateral que terminó siendo un engaño. Esto supone quitarle el brazo derecho a las fuerzas militares en tierra, el tema de los bombardeos… Me parece que el Gobierno Nacional nuevamente se equivoca dándole prerrogativas”, declaró a Caracol Radio el congresista de la oposición

El señor Valencia González insistió en que “este es un grupo que ha violado esta nueva tregua unilateral”, según lo dicho por el General Rodolfo Palomino.- “La tregua pasada se violó en cientos de casos. En Antioquia hay dos casos concretos, el General Palomino dijo que hubo un asesinato de un Policía por parte de las Farc. En Arauca y Caquetá han habido acciones armadas después del 20 julio cuando decretaron la tregua, y el Gobierno Nacional responde a la violación de ese cese unilateral con el cese de los bombardeos, supone decisión irracional”, expuso el Representante a la Cámara, a través de Caracol Radio.