Iniciará búsqueda de desaparecidos en La Escombrera de Medellín

Medellín

Este lunes, 27 de julio, a las 9 de la mañana, se hará un acto simbólico en memoria de los desaparecidos de la Comuna 13, en el inicio de las excavaciones en el sector de La Escombrera conocido como La Arenera.



Esta ceremonia liderada por la organización Mujeres Caminando por la Verdad se cumplirá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Medellín, el Museo Casa de la Memoria y la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.



Está prevista la participación del sacerdote Javier Giraldo, defensor de Derechos Humanos, quien presidirá el acto religioso y hará una reflexión sobre el significado de este proceso.



Además, grupos de jóvenes de la Comuna acudirán al acto para compartir, desde la cultura, su experiencia de resistencia.



A las 7:30 de la mañana, saldrán buses hacia el lugar desde el Museo Casa de la Memoria y el Parque Biblioteca San Javier.



Excavaciones y búsqueda



Los orientadores de este proceso destacaron que el inicio de las excavaciones supone un paso hacia el esclarecimiento de la sistemática violación a los derechos humanos en el sector y el restablecimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.



Esos han sido los objetivos de una lucha de todos estos años en este grupo de mujeres, con el acompañamiento por la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Obra Social Madre Laura y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Antioquia.



Recordaron que los sectores de La Escombrera y la Arenera se convirtieron en un lugar estratégico para los hechos ocurridos en la Comuna 13, especialmente en las desapariciones forzadas, pues el sitio ha sido señalado como un el lugar donde sepultaron a personas detenidas ilegalmente o sacadas de sus viviendas por paramilitares del Bloque Cacique Nutibara o por miembros de la fuerza pública durante las operaciones militares Mariscal y Orión, como lo han señalado excomandantes paramilitares, entre ellos Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna.



Esos operativos fueron dirigidas por los entonces comandantes de la Cuarta Brigada, General Mario Montoya Uribe y el de la Policía Metropolitana del Valle del Aburra, Leonardo Gallego Castrillón y fueron ordenados por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.