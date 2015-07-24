Falsifican firma de gerente del ICA en Antioquia para entrega de ganado

Un documento falso tiene en líos a la directora del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en Antioquia, Dionisia Yusti Rivas, debido a una supuesta donación de ganado a una contratista de la misma entidad

La denuncia fue hecha por la propia gerente regional del ICA al asegurar que en un documento fue falsificada su firma, a pesar de tener sello oficial del ICA

Con la certificación falsa, descubierta hace una semana, la funcionaria supuestamente autorizó la entrega de 37 bovinos de un programa de agricultura

"En ese documento, la firma que aparece ahí, la firma no es mía. El ICA bajo ninguna circunstancia ha estado entregando, ni entregará cabeza de ganado. En el documento también dice que los ganados se iban a entregar en Corpoica La Selva. Corpoica no tiene programa en ese sentido y nosotros tenemos prohibido recibir dinero en efectivo", aclaró la gerente Dionisia Yusti Rivas

La contratista del ICA involucrada es Liliana Monsalve Osorno, quien, según la supuesta falsa certificación, habría pagado 17 millones 600 mil 570 pesos a la gerente Yusti Rivas por las 37 cabezas de ganado, lo cual fue negado por la directiva del instituto

"Esa persona actualmente es contratista del ICA y es gravísimo que las dos estemos inmiscuidas en semejante situación, tan no solamente desagradable sino peligrosa por todas las implicaciones que eso tiene", añadió la señora Yusti

De acuerdo con el Instituto, las cabezas de ganado no se entregaron. La regional del instituto advirtió que con ese documento falso, que fue conocido en la sede de Rionegro, habrían podido legalizar ganado robado o hacer un negocio en las Unidades Municipales de Asistencia Técnica (Umata), por lo cual alertó a todas las entidades del agro para revisar la documentación