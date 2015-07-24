Clínica lamenta muerte de mujer quien cayó en ducto de ascensor en Medellín

La Clínica Linde lamentó la muerte de la señora María Concepción López Sánchez, de 63 años, quien falleció el 20 de julio pasado tras caer por el ducto de un ascensor de ese centro asistencial, a una altura de 9 metros

Por medio de un breve comunicado, el hospital reconoció el incidente ocurrido en las instalaciones de Remeo en Medellín. Dijo que colabora con las investigaciones para hallar responsabilidades

"Estamos cooperando con las autoridades en el proceso de la investigación. Hemos expresado nuestras más sinceras condolencias a los familiares a quienes les hemos brindado todo nuestro apoyo. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia", informó

La mujer pidió el ascensor en el piso tres de la clínica, ubicada en el barrio El Poblado. Allí las puertas se abrieron y ella no se percató de que la cabina no había llegado, por lo cual cayó al vacío, quedando inconsciente el techo de la cabina

Horas más tarde, después de haber sido ubicada y trasladada a la clínica El Rosario la mujer falleció por la gravedad de las lesiones