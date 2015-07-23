MinInterior espera denuncias de Uribe sobre amenazas a candidatos del CD

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el Gobierno Nacional espera conocer las denuncias, divulgadas por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en medio de comunicación, sobre supuestas amenazas de grupos armados a candidatos del Centro Democrático para evitar que reciban avales políticos

“Estamos esperando las denuncias concretas del Centro Democrático, del senador Uribe para actuar en consecuencia y dar todas las garantías a todos los partidos políticos”, manifestó el ministro Cristo

Por el contrario, reiteró que el gobierno está trabajando para que los próximos comicios de octubre transcurran con tranquilidad, de manera segura y transparente. Esto al considerar que se elegirán a los aliados de la paz

“El Gobierno considera de vital importancia las elecciones de octubre porque los alcaldes y gobernadores que se elijan el próximo 25 de octubre, se posesionen el primero de enero, serán los socios del gobierno nacional en la construcción de la paz territorial en la que está empeñado el gobierno Santos”, añadió

En su visita al municipio de Caucasia, en la región del bajo Cauca de Antioquia, reconoció que hay dificultades de seguridad en regiones como esa

No obstante, dijo que sobre la seguridad para los comicios se está trabajando para garantizar la seguridad de los candidatos y de los electores

Solo en Antioquia van dos aspirantes políticos asesinados en Segovia y Bello.