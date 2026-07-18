Video muestra a niños jugando alrededor de volqueta cargada con explosivos por el ELN en Tame

Las imágenes, grabadas antes de que fuera neutralizada la amenaza, evidencian el grave riesgo al que estuvieron expuestos los menores. Los niños corren y permanecen a pocos metros del vehículo, sin conocer que en la parte trasera habían sido instalados varios cilindros con explosivos.

La volqueta fue ubicada sobre la vía, justo frente a la institución educativa, en un punto frecuentado por estudiantes y habitantes de la comunidad indígena. Una eventual detonación habría podido provocar una tragedia entre los menores, docentes y demás personas que permanecían en el sector.

La emergencia fue atendida por soldados del Grupo Marte de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, expertos en el manejo de artefactos explosivos. Los uniformados acordonaron la zona, inspeccionaron la volqueta y adelantaron el procedimiento para neutralizar los cilindros bomba.

En las imágenes conocidas inicialmente también se observa a uno de los militares sobre la carrocería del vehículo, revisando la carga explosiva instalada en la parte trasera, mientras otros soldados aseguraban el perímetro.

El Ejército confirmó que la amenaza fue neutralizada sin que se registraran personas heridas. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes abandonaron la volqueta y cuál era el objetivo de instalar los explosivos frente al colegio.

El nuevo video revela que, antes de la llegada de los expertos antiexplosivos, los niños estuvieron caminando y jugando alrededor del vehículo, completamente expuestos a una carga que podía ser activada en cualquier momento. El vehículo había sido usado minutos antes por el ELN para atentar contra la estación de policía, ubicada en esa zona del país, hecho que dejó dos policías y un civil asesinados.

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