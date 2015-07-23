En Armenia decretaron cierre de fronteras para los hinchas del Nacional

Como conclusión de la comisión local de fútbol que se reunió en las últimas horas se definió que los seguidores del Atlético Nacional de Bogotá y Medellín no podrán ingresar al encuentro del sábado en el estadio Centenario de Armenia con el ánimo de evitar desmanes como ya ha ocurrido en otras ciudades, así lo informó el secretario de Gobierno de la capital del Quindío Héctor Alberto Marín, pues la idea es conservar el orden en la ciudad, por lo que se dispondrá de 300 uniformados de la policía. “Con todas las autoridades que hacemos parte de la Comisión Local del Fútbol decidimos que para prevenir disturbios o alteraciones del orden público no se va a permitir el ingreso a la ciudad de los seguidores del Atlético Nacional que provengan de las ciudades de Medellín y Bogotá, pues la idea es que todo se mantenga en calma”, sostuvo Marín

El funcionario recomendó como siempre en estos casos vivir la fiesta del futbol en paz, para que no se altere el orden público.