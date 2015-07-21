Por daño de tubo, 1.200 personas están sin agua en El Poblado, en Medellín

Por más de doce horas unas 1.200 personas están sin el servicio de agua potable, tras la ruptura de un tubo del acueducto en el sector de El Poblado, entre la Superior y la calle 10, en el sur de Medellín

De acuerdo con Fernando Calad, jefe de Operación y mantenimiento de la red de acueducto de EPM, los trabajos de reparación iniciaron desde la tarde del lunes festivo, una vez se reportó el daño, pero no han podido avanzar debido al riesgo en la seguridad de los operarios y las lluvias recientes

“La tubería quedó colgando y quedó un socavón muy profundo que pone en riesgo la integridad física de los operarios que estaban en el proceso de reparación. Hoy estamos buscando la forma de instalar una tubería flexible, con unas uniones mecánicas para facilitar la reparación y minimizar el riesgo para las personas que están laborando allí”, explicó el señor Calad. Mientras este martes las cuadrillas de trabajadores tratan de restablecer el suministro del líquido vital, las 300 instalaciones afectadas están siendo atendidas con un carro tanque con agua

La empresa envió un parte de tranquilidad a los usuarios, al señalar que al tratarse de un evento normal en el desarrollo de obras de infraestructura, se restablecerá el servicio hoy mismo