Comunidad de Orejón expresa dolor por el accidente en que murió soldado

Tristes y sorprendidos se declararon los habitantes de la vereda Orejón al conocer la muerte del soldado Wilson de Jesús Martínez Jaraba, quien participaba en tareas para desactivar una mina antipersona, en el sitio Alto de Capitán, ubicado a menos de un kilómetro de la escuela rural

Según dijeron los campesinos de ese sector a Caracol Radio, cuando escucharon la explosión pensaron que se trataba de un hecho normal como parte del desminado que se inició esta semana y que sería la sexta mina que había sido destruida

Sin embargo, minutos después comenzaron a observar cómo miembros de la comisión de desminado humanitario corrían de un lado para otro, y aunque se activaron todos los protocolos de seguridad nadie les informaba con precisión lo que estaba ocurriendo

En diálogo con Caracol Radio, uno de los habitantes de Orejón, quien pidió reserva su identidad porque la comisión de desminado les prohibió entregar información a los medios de comunicación, señaló que solo una hora después del accidente se conoció el informe sobre la muerte del soldado de 37 años de edad

“Desde mi finca, escuché cuando hubo una explosión y pensé que era el trabajo que ellos estaban haciendo. Cuando ya por la tarde todo el mundo callado, nadie decía nada; de pronto llegó aquí un líder de la comunidad y nos notificó del accidente y de la persona muerta, pero de inmediato nos dijo que no podíamos decir nada”, confesó el habitante de Orejón

La mala noticia para los habitantes de la vereda de Briceño aumentó cuando les notificaron que resultaron heridos otros dos soldados del grupo de 50 que trabajan en el estudio técnico de desminado, se trata de los uniformados Juan David Buitrago Chaparro y Sergio Figueroa. “Esto es muy triste, pero son las consecuencias de la guerra, que la tenemos aquí sembrada”, expresó con enorme pesar el residente de la zona

La comunidad manifestó la preocupación por el grave accidente que ocurrió solo dos días después de haberse iniciado el trabajo de campo para destruir las minas y los artefactos explosivos sembrados por las Farc

Hoy habrá reuniones entre el jefe del batallón de desminado, los guerrilleros del frente 36 que participan de las labores, los veedores de la ONG Noruega Ayuda Popular y otros representantes del gobierno nacional para determinar los nuevos protocolos de seguridad que serán adoptados para evitar nuevos accidentes en el plan piloto de desminado acordado en la Habana, Cuba; entre tanto, las tareas están suspendidas