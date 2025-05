“Fue un accidente” familiares de la menor ahogada en San Andrés

Como un caso infortunado fue calificado el caso de Manuela, que falleció en San Andrés, mientras disfrutaba una excursión para la celebración de sus 15 años

Hoy durante las honras fúnebres, Diana García Osorio, familiar de la menor aseguró que fue una doble corriente la responsable de llevar hasta mar adentro a la quinceañera fallecida

"El agua no superaba la altura de la cintura, estaban paradas sobre la playa una corriente por debajo las jaló, ellas estaban en un grupo, eran 14 , más tres guías de la agencia de viaje, la corriente que las jaló inicialmente hizo que las niñas se soltaran de las manos, al soltarse de las manos, una segunda corriente si las jaló y las succionó a mar abierto y cuando fueron a ponerse de pie, ya no había piso, ya el agua las tapó por completo" García Osorio, además confirmó que el grupo de niñas no se desplazaba en una embarcación como se afirmaba por algunas personas y además dijo que la familia está tranquila porque todas las versiones coinciden en afirmar que se hizo hasta lo imposible por ayudar a Manuela y el grupo de jóvenes excursionistas

"todas las versiones coinciden, las de las niñas, la niña en el hospital, la de los guías y las de los policías, es que los guías estaban ahí con ellas, trataron de salvarlas, en ese momento pasó una embarcación que también las auxilió y de ahí fue que surgió la versión de que ellas venían en una lancha sin chales y que se cayeron, que no es cierto". Los familiares confirmaron que la fiscalía adelanta investigaciones de rutina, pues un ahogamiento es considerado una muerte violenta, sin embargo aseguraron que no exigen ningún tipo de investigación extra y van a dejar que sean los entes responsables quienes lleven el caso

Finalmente agradecieron el apoyo de autoridades, personas de la isla y la agencia de viajes que según los familiares, siempre estuvo al tanto de cada detalle y corrieron con los gastos de todo.