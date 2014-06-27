Mundial de fútbol aumenta demanda de tatuajes en Manizales

Diseñadores y expertos en belleza reportaron que en varios municipios de Caldas, incluido Manizales, aumento la demanda de tatuajes con motivos alusivos al Mundial de fútbol, en especial en las dos últimas semanas por los éxitos de la selección Colombia. Imágenes que incluyen desde el balón oficial del Mundial, el jugador preferido y la bandera de Colombia, no falta quien se quiera hacer el tatuaje con el polémico futbolista Luis Suarez de la selección de Uruguay, por considerar que su salida facilita este sábado el triunfo de Colombia

La administradora de Stil Tatuajes, María Isabel Ospina, Indicó que la mayoría de los interesados son jóvenes, y no faltan la mujeres y adolescentes, con petición inclusive extrañas que incluyen textos como: Colombia es mi pasión, Colombia y mi selección y James mi amor.Según la administradora como subió la demanda, se incrementó el precio, de acuerdo además con el tamaño y las tintas utilizadas. Precios que van desde 40.000 hasta 300.000 pesos

La demanda por los tatuajes se incrementó además en municipios como Villamaría, Chinchiná, La Dorada, Supia y Riosucio.