Mundial de fútbol aumenta demanda de tatuajes en Manizales

La mayoría de solicitudes incluyen el balón del Mundial y los rostros de James Rodríguez y el uruguayo Luis Suarez.

Diseñadores y expertos en belleza  reportaron  que en  varios municipios de Caldas, incluido Manizales, aumento la demanda de tatuajes  con motivos alusivos  al Mundial de fútbol, en especial en las dos últimas semanas  por los éxitos  de la selección Colombia. Imágenes  que incluyen desde el balón oficial del Mundial, el jugador  preferido y la bandera  de   Colombia,  no falta  quien  se quiera  hacer el tatuaje  con el polémico futbolista  Luis  Suarez de la selección de Uruguay,  por considerar que  su salida facilita este sábado el triunfo de Colombia

La administradora  de  Stil Tatuajes, María Isabel Ospina, Indicó que la mayoría de los interesados son jóvenes, y no faltan la mujeres y adolescentes, con petición inclusive extrañas que incluyen textos como: Colombia es mi pasión, Colombia y mi selección y  James  mi amor.Según la administradora como subió la demanda, se incrementó  el precio, de acuerdo además  con el tamaño y las tintas utilizadas. Precios que van desde 40.000 hasta 300.000 pesos

La demanda por los tatuajes  se incrementó además en municipios como Villamaría, Chinchiná, La Dorada, Supia y Riosucio.

