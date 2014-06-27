Líderes chavistas arremeten contra la FIFA y defienden a Luis Suárez

Haciendo un alto en las opiniones políticas y la crisis que el propio chavismo atraviesa, el presidente de la Asamblea Nacional y dirigente del partido Socialista Unido de Venezuela se refirió al caso de la suspensión del jugador uruguayo Luis Suarez, por haber mordido al defensa Giorgio Chiellini. La FIFA con el señor (Joseph) Blatter, y todos los que están ahí, muerden más duro que otros, muerden al mundo entero y a ellos no los suspende nadie” dijo Cabello quien además agregó refiriéndose al organismo mundial de futbol, que “ellos solo ven las faltas de los latinos” y que “si no fuese la FIFA, el Mundial sería una maravilla”. Diosdado Cabello se solidarizó además con el pueblo uruguayo y con su presidente Pepe Mujica, por la expulsión de su máxima estrella, y en cuya ausencia, el equipo deberá enfrentar a Colombia, en octavos de final, el próximo sábado.