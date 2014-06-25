Richard Hermelsen tuvo en cuenta el mordisco que le había dado Suárez al jugador Branislav Ivanovic en la Premier League e invirtió 25 libras en una agencia de apuestas que pagaba 75 libras por cada una que fuera invertida si el uruguayo volvía a repetir esta agresión

El hombre afirmó que no podía creer que Suárez hubiera mordido a Giorgio Chiellini en el partido que jugaron las selecciones de Italia y Uruguay en el Mundial de Brasil y calificó su acierto como “algo surrealista”, teniendo en cuenta que este jugador había afirmado que le quedaban grandes lecciones de la suspensión en Inglaterra

Muchos de sus conocidos lo llamaron a felicitarlo cuando la casa de apuestas le entregó cerca de 3.200 dólares después de su acierto, mientras tanto hay incertidumbre sobre la sanción que la FIFA le puede dar al jugador, pero Helmersen sabe que esa oportunidad no se vuelve a repetir.