Honduras convoca a 20 jugadores para amistosos contra Brasil y Ecuador
El entrenador de la selección de Honduras, el colombiano Luis Suárez, convocó hoy a 20 jugadores para los partidos amistosos contra Brasil y Ecuador, los próximos días 16 y 19 en Estados Unidos, preparatorios para el Mundial de Brasil 2014.
