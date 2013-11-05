Premier League

Honduras convoca a 20 jugadores para amistosos contra Brasil y Ecuador

El entrenador de la selección de Honduras, el colombiano Luis Suárez, convocó hoy a 20 jugadores para los partidos amistosos contra Brasil y Ecuador, los próximos días 16 y 19 en Estados Unidos, preparatorios para el Mundial de Brasil 2014.

