Forlán: 'Extrañaremos a Luis Suárez ante Colombia'

Diego Forlán, delantero de la Selección de Uruguay que visitará el próximo viernes a Colombia en partido por las eliminatorias del Mundial de Brasil 2014, afirmó que extrañarán al goleador Luis Suárez, pero destacó que la plantilla tiene variantes para sustituirle

Suárez, máximo goleador de las eliminatorias suramericanas con seis goles, se perderá el encuentro frente a los colombianos por acumulación de dos tarjetas amarillas, pero estará en el partido del 11 de septiembre en casa frente a Ecuador, correspondiente a la octava jornada

"Luis es un gran jugador y pasa por un excelente momento, lo vamos a extrañar, pero Uruguay tiene una plantilla con variantes y otros muy buenos futbolistas", aseguró Forlán desde Panamá a medios de prensa locales

La plantilla uruguaya se entrena en Panamá para aclimatarse a las altas temperaturas y elevada humedad que encontrará el próximo viernes en Barranquilla

En referencia al futuro rival, Forlán dijo que "tiene un equipo con futbolistas de trayectoria que merece todo nuestro respeto"

La selección uruguaya "ha hecho cosas importantes en los últimos tiempos y ahora los rivales nos miran distinto. Igualmente el partido frente a los colombianos será complicado", agregó

Los ''celestes'' ganaron la Copa América del pasado año en Argentina y actualmente ocupan el segundo lugar en la clasificación de las eliminatorias suramericanas con once puntos, uno menos que la de Chile

La plantilla uruguaya viajará el próximo jueves desde Panamá hacia Colombia.