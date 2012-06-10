Luis Suárez se mantiene en la punta de la tabla de goleadores

A los 15 minutos del partido de hoy en Montevideo Luis Suárez corrió hacia las tribunas para ofrecer un gol que no fue suyo, pero que por su misma viveza en el área, el árbitro brasileño Leandro Vuaden le concedió

Era el 1-0 de Uruguay sobre Perú y la repetición a través de la televisión aclaró los matices de la rápida jugada, así como el autor del impacto al balón que traspasó por segundos la línea hasta que un zaguero peruano lo despejó rabiosamente

El joven defensor Sebastián Coates, que sustituyó hoy al capitán Diego Godín, fue para todos el autor del gol mediante un cabezazo a la salida de un córner, pero el árbitro brasileño se lo concedió a Suárez, quien en la acción hizo sombra para distraer al guardameta Diego Penny

Así, sin marcar en las últimas dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas que transcurrieron los días 2, 3, 9 y 10 de junio, pero con un ''gol fantasma'' el jugador del Liverpool inglés aumentó a seis la renta que lo tiene como máximo goleador de las eliminatorias

Gonzalo Higuaín quedó estacionado con cuatro debido a que la selección de Argentina tuvo asueto en la sexta jornada. Lionel Messi, que lleva tres, fue alcanzado por el ecuatoriano Christian Benítez y el peruano Paolo Guerrero

Con paso lento pero seguro ya toman posiciones estratégicas los chilenos Matías Fernández y Charles ''el Príncipe'' Aránguiz, así como al boliviano de origen paraguayo Pablo ''el Pájaro'' Escobar

Aránguiz anotó uno en la victoria de la Roja por 0-2 en la altitud de La Paz, el 2 de junio, y ayer puso la puntilla en el triunfo por idéntico marcador en los pagos de Venezuela

Escobar hundió con su doblete a la selección de su país y contribuyó para que su Bolivia, alcanzara sus primeros tres puntos en las eliminatorias

Mientras eso ocurre, divorciados del gol andan otros puntas nacidos para marcar: los chilenos Humberto Suazo y Alexis Sánchez, el uruguayo Edinson Cavani y el colombiano Radamel Falcao García

Clasificación de goleadores:Con 6: Luis Suárez (Uruguay)

Con 4: Gonzalo Higuaín (Argentina)

Con 3: Christian Benítez (Ecuador), Paolo Guerrero (Perú) y Lionel Messi (Argentina)

Con 2: Matías Fernández y Charles Aránguiz (Chile); Cristian Riveros (Paraguay), Pablo ''Pájaro'' Escobar y Marcelo Martins Moreno (Bolivia); Diego Forlán y Diego Lugano (Uruguay); Sergio ''Kun'' Agüero (Argentina) y Dorlan Pabón (Colombia)

Con 1: Sebastián Eguren, Cristian ''Cebolla'' Rodríguez, Maximiliano Pereira y Edinson Cavani (Uruguay); James Rodríguez, Fredy Guarín y Radamel Falcao García (Colombia); Arturo Vidal, Pablo Contreras, Matías Campos, Humberto Suazo, Gary Medel, Waldo Ponce y Eduardo Vargas (Chile); Salomón Rondón, Oswaldo Vizcarrondo, Fernando Amorebieta y Frank Feltscher (Venezuela); Darío Verón y Richard Ortiz (Paraguay); Ezequiel Lavezzi y Ángel Di María (Argentina); Jefferson Farfán y Claudio Pizarro (Perú); Edison Méndez, Joao Rojas y Jaime Ayoví (Ecuador); Alcides Peña, Walter Flores y Rudy Cardozo (Bolivia)

Con 1 en meta propia: Diego Godín (Uruguay).