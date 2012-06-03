El uruguayo Luis Suárez es el goleador de la eliminatoria

El uruguayo Luis Suárez se mantuvo como líder de los goleadores de las eliminatorias sudamericanas del Mundial Brasil 2014 con cinco, pero ahora siente el acecho de tres piezas de la artillería argentina: Gonzalo Higuaín, Lionel Messi y Sergio Agüero

El trío de los 125 goles europeos despedazó a la defensa ecuatoriana con un tanto cada uno, con lo que el delantero del Real Madrid llegó a cuatro, el del Barcelona a tres y el del Manchester City a dos, en el 4-0 de Argentina sobre los dirigidos por Reinaldo Rueda. Ángel Di María también se sumó a la fiesta en Buenos Aires con la cuarta celebración. Suárez no pudo embocar frente a Venezuela en el primer partido de la quinta jornada, lo que sí logró su compañero Diego Forlán, quien viene de cerrar una campaña con el Inter de Milán en la que estuvo más en el banco de suplentes que en el campo

El venezolano Salomón Rondón, estrella del Málaga español, anotó su primera diana en las eliminatorias, la octava desde que vistió por primera vez la camiseta Vinotinto en 2008. Charles Aránguiz demostró con la selección chilena el gran momento que vive con la Universidad de Chile, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, y abrió la puerta para la victoria por 0-2 contra Bolivia en La Paz. Tres puntos sellados por el acierto del ''hijo pródigo'' Arturo Vidal, quien volvió con la Roja de Claudio Borghi tras pedir perdón luego del escándalo de indisciplina protagonizado junto a Jorge Valdivia, Jean Beausejour, Carlos Carmona y Gonzalo Jara. El solitario gol del centrocampista del Oporto portugués James Rodríguez bastó para que Colombia ganara por 0-1 a Perú en Lima. En un partido en el que los locales no pudieron contar con el delantero Claudio Pizarro ni con el centrocampista Juan Vargas, y en el que el colombiano Radamel Falcao García no brilló por la marca, la solución para los dirigidos por el argentino José Pekerman estuvo en la proyección ofensiva del exjugador del Banfield argentino. Clasificación de goleadores: Con 5: Luis Suárez (Uruguay). Con 4: Gonzalo Higuaín (Argentina). Con 3: Lionel Messi (Argentina) Con 2: Sergio ''Kun'' Agüero (Argentina), Diego Forlán y Diego Lugano (Uruguay), Marcelo Martins Moreno (Bolivia), Paolo Guerrero (Perú), Christian Benítez (Ecuador) y Dorlan Pabón (Colombia). Con 1: James Rodríguez (Colombia), Salomón Rondón, Oswaldo Vizcarrondo, Fernando Amorebieta y Frank Feltscher (Venezuela); Arturo Vidal, Charles Aranguiz, Pablo Contreras, Matías Campos, Humberto Suazo, Gary Medel, Waldo Ponce, Eduardo Vargas y Matías Fernández (Chile); Cristian Riveros, Darío Verón y Richard Ortiz (Paraguay); Fredy Guarín y Radamel Falcao García (Colombia), Ezequiel Lavezzi y Ángel Di María (Argentina), Edinson Cavani (Uruguay); Jefferson Farfán y Claudio Pizarro (Perú); Edison Méndez, Joao Rojas y Jaime Ayoví (Ecuador); Walter Flores y Rudy Cardozo (Bolivia).