Nadal-Simon y Djokovic-Berdych las semifinales del Másters 1000 de Montecarlo

El español Rafael Nadal, número 2 mundial y siete veces campeón vigente, pasó este viernes a semifinales del Másters 1000 de Montecarlo al ganar al suizo Stanislas Wawrinka por 7-5 y 6-4, y se medirá en la próxima ronda al francés Gilles Simon (N.9). La otra ''semi'' enfrentará al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, que ganó al holandés Robin Haase en dos sets (6-4, 6-2), al checo Tomas Berdych, séptimo en la ATP, que se deshizo del británico Andy Murray (N.3) por 6-7 (4/7), 6-2 y 6-3. El francés Simon, cabeza de serie número 9, se clasificó al derrotar a su compatriota Jo-Wilfried Tsonga (N.4) en dos sets, 7-5 y 6-4. Wawrinka, ex número 9 mundial en 2008, hoy 26º en el ranking ATP, intentó resistir al español pero no pudo desestabilizar a Nadal, que suma su octava victoria en ocho partidos contra el suizo. "Nunca es fácil jugar contra los mejores del mundo y Stan forma parte de ellos. Tuve suerte cuando íbamos 5-5 (en el primer set) que todo me fuera bien. Y luego las cosas se encadenaron bien. Me siento bien, me gusta este torneo. Cada vez es un honor", dijo el español tras la victoria. Para Nadal su victoria es otra más en su increíble recorrido en el torneo de Mónaco, donde sólo perdió un partido de un total 42, en 2003 contra el argentino Guillermo Coria. En 2004 no participó y luego sumó siete títulos consecutivos a partir de 2005. Tras dos victorias de rutina contra el finlandés Jarkko Nieminen y el kazajo Mikhail Kukushkin, Nadal tuvo que emplearse más a fondo contra Wawrinka, semifinalista en Montecarlo en 2009. Tras haberle roto el servicio en el primer juego del partido, el español dejó que su rival se recuperara hasta 4-4. Pero Wawrinka falló y terminó perdiendo 7-5 el primer set. En el segundo Nadal volvió rápidamente a recuperar el servicio y llegó hasta la victoria final sin perderlo. Igual que toda esta semana, el mallorquín no pareció sufrir de la lesión en la rodilla que le obligó a no participar el pasado 30 de marzo en la semifinal de Miami