Djokovic y Murray a la final del Masters 1000 de Miami

El serbio Novak Djokovic jugará la final del torneo de Miami (EEUU), segundo Masters 1000 de la temporada, tras eliminar al argentino Juan Mónaco por 6-0 y 7-6(5) en dos horas y tres minutos de juego. Al igual que en el partido de contra Ferrer, el número uno del mundo salió a la pista tranquilo y confiado. El primer set supuso un paseo para él, un 6-0 en 26 minutos en los que el tandilense pudo hacer poco más que un saque directo y aprovechar los escasos errores del serbio. Mónaco consiguió su primer juego a los treinta y cinco minutos con el 0-1 de la segunda manga. Con algo más de confianza, el argentino empezó a meterse en el partido. ''Nole'' rompió el servicio y se puso por delante con 3-2, ventaja que aguantó hasta el 5-5. Cuando el serbio veía el triunfo cerca, a un juego, Mónaco consiguió darle mayor emoción al partido y, no sin esfuerzo, forzar el ''tie break'' que dio a Djokovic la victoria y la opción de revalidar en la final del domingo el título conseguido el año pasado. ''Pico'' Mónaco, de 21 años, que llegó a la semifinal al batir al estadounidense Mardy Fish, sexto favorito, por 6-1 y 6-3, no conoce la victoria ante el serbio después de sus cinco enfrentamientos. Novak Djokovic disputará la final del torneo ante el británico Andy Murray, cuarto favorito, que se benefició en semifinales del abandono del español Rafael Nadal por problemas en la rodilla. Semifinal: Andy Murray (GBR 4) a Rafael Nadal (ESP 2) por no presentación Novak Djokovic (SRB 1) a Juan Mónaco (ARG 21) 6-0, 7-6

Mujeres final:Sábado: Maria Sharapova (RUS 2) - Agnieszka Radwanska (POL 5)