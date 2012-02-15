ACTUALIZACIÓN: Que mediante RESPUESTA PETICION – 2026306004209481 emitida por la Fiscalía General de la Nación y enviada a este medio a través de la peticionaria, se informa que:

“El día 28-10-2026 consultado los sistemas misionales SPOA, con los criterios de búsqueda aportados, tales como nombres y apellidos LUZ NOELBA CORREA RUIZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. xxxxx y las consultas correspondientes en los sistemas misionales SIJUF, utilizando los parámetros de búsqueda suministrados, NO se evidenciaron registros en calidad de SINDICADO.”

Por lo anterior, a la fecha, no se ha registrado proceso penal, imputación ni condena por los hechos narrados sobre la señora: LUZ NOELBA CORREA RUIZ.

La denuncia fue hecha por la Caja de Vivienda Popular, entidad adscrita Secretaría de Hábitat. Según informó la entidad, varios contratistas denunciaron el cobro del 50 por ciento de sus honorarios para financiar la campaña del ex concejal Fernando Rojas. En el hecho estarían involucrados Noelba Correa, y Enrique Lara, quienes pactaban con los contratistas modificaciones en las planillas de pago de la seguridad social de los trabajadores para realizar este pago. La secretaría aseguró que, aunque continúan las investigaciones, por el momento se sabe que estos cobros se estarían realizando en el Fondo de Reasentamiento de la Caja de Vivienda Popular, en donde hay aproximadamente 100 contratistas. La Caja de Vivienda Popular informó que Enrique Lara fue desvinculado de la entidad, y que Noelba Correa finalizará su contrato el próximo 28 de abril. La denuncia ya está en manos de los organismos de control