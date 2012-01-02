Con caída de los jefes de ‘Los Urabeños’ se reducirá la violencia en el país

Las autoridades militares y policiales, como también la comunidad de Urabá, en Antioquia y Chocó, expresaron su confianza en que se reduzca la violencia, inseguridad y el tráfico de drogas ilícitas en esa franja del país, luego de la neutralización de los hermanos Úsuga, cabecillas de la banda criminal de ‘Los Urabeños’

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Juan de Jesús Úsuga David, conocido como ‘Giovanny’, uno de los creadores y jefes de esa agrupación criminal, fue abatido por la policía en comprensión municipal de Acandí, Chocó

La policía además informó que en el operativo fue detenido su hermano Dayro Usuga David, alias Otoniel, con lo cual se puso fin a las actividades criminales de estos hermanos, jefes de Los Urabaeños

Para los comandantes de la Policía y el Ejército en esa rica región agroindustrial, a la desaparición de uno de los Úsuga David, y la captura del otro, se sumó la muerte de cuatro personas y la detención de otras 17 comprometidas en las acciones delincuenciales de Los Urabeños, en la zona de Urabá

Añadieron que con esta reducción de sus integrantes también podrá reducirse la criminalidad en zonas antioqueñas como la propia Urabá y el Bajo Cauca, y en los departamentos de Córdoba y Chocó

El operativo se desarrolló en la madrugada del primero de enero, en un paraje del municipio de Acandí donde un grupo especializado Jungla incursionó abatiendo al máximo jefe de Los Urabeños y otros 4 de sus integrantes y se dio captura a su hermano menor

En el hecho fueron detenidos otras 17 personas que están en proceso de judicialización según informó el General William Guzmán, comandante de la región seis de la policía

Un miembro de la fuerza pública murió en el operativo de desarticulación de una las bandas al servicio del narcotráfico más peligrosas del país

Actividad DelincuencialLos Hermanos Dayro y Jesús Usuga David, alias ‘Giovany’ y ‘Otoniel’, quienes asumieron el mando de la banda delincuencial tras la captura de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, a mediados del año 2009

Ellos asumieron el mando de esa agrupación delincuencial luego de las capturas de Rafael Emilio García, alias ‘El viejo’; Ever Veloza, alias ‘HH’, y Daniel Rendón Herrera, alias ‘don Mario’, para continuar con el grupo criminal y de narcotráfico en Urabá, Norte y Bajo Cauca antioqueño, además de los departamentos de Córdoba y Sucre

Nacidos ambos en el municipio de Turbo, acompañaron a alias don Mario en el Bloque Centauros del sur, que actuó en el departamento de Casanare, y luego de su desmovilización volvieron a las actividades delincuenciales en la zona de Urabá

Además, Dayro Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, es desmovilizado del EPL y tiene orden de captura por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y concierto para delinquir

Según información de la Policía, los hermanos Úsuga David controlaban todos los espacios dejados por las antiguas autodefensas y la zona del golfo de Morrosquillo y de Urabá en el manejo de las actividades delincuenciales, como el ingreso de armas y la salida de estupefacientes

Entre los meses de julio y septiembre de 2010, ‘Los Urabaeños’ libraron una dura batalla contra la banda de Los Rastrojos, que llegó desde el sur del país para ocupar los corredores del narcotráfico en Urabá

Esta guerra dejó una cantidad de muertes, principalmente en el municipio de Chigorodó

A la banda ‘Los de Urabá’ se le señalaba como responsable del 50 por ciento de los homicidios cometidos en la región del Urabá

La banda criminal está conformada en su mayoría por desmovilizados de las desaparecidas Autodefensas de Colombia y a pesar de que en el año pasado la Policía capturó a 166 de sus integrantes, ellos se reorganizan continuamente y mantienen un número amplio de combatientes

Entre sus principales cabecillas se destacan alias Arley y alias El Indio, quienes manejan el grupo armado y delincuencial de ‘Los Urabeños’ en la región bananera de Antioquia.