Luis Suárez y Messi, lo mejor del fútbol latino del 2011

Luis Suárez y su exitosa participación con Uruguay en el título de la Copa América conquistado en Buenos Aires, unido al festival que ofreció el argentino Leo Messi en el Mundial de clubes ganado por el Barcelona en Tokio, fueron dos de los grandes hitos del fútbol latino en 2011

Tampoco se quedó a la zaga el delantero Javier "Chicharito" Hernández, que confirmó su condición de nueva figura de México al proclamarse en junio campeón goleador de la undécima edición de la Copa Oro de la Concacaf, con siete dianas, que su selección conquistó por sexta vez y segunda consecutiva. Luis Suárez y Diego Forlán tumbaron a Paraguay en el Monumental de River Plate. Una tarde descomunal de la modélica selección que dirige Oscar Washington Tabárez. Uruguay, un equipo abierto, se ganó el cariño de la gente. Fue el ''equipo del pueblo'', por su cercanía durante todo el torneo. El año futbolístico 2011 acabó el 18 de diciembre en Japón. Con un regalo al fútbol que ofreció Leo Messi ante el Santos de Neymar

Un 4-0 inapelable. Neymar, la estrella emergente brasileña, que al final renovó con el Santos tras un ''culebrón'' que le llevaba un día al Real Madrid y otro al Barcelona, reconoció el dominio absoluto de Messi, Mascherano y compañía. "Nos dieron una lección de cómo se juega al fútbol", reconoció Neymar. Messi, además fue elegido mejor jugador del torneo. Uruguay fue el gran nombre del fútbol de selecciones. Ya dio aviso alcanzando las semifinales del Mundial de Sudáfrica. En 2011 reclamó su lugar en el mundo con la conquista de la Copa América. Argentina fracasó en una cita en la que estaba llamada a grandes cosas en su condición de anfitriona. Decepción extensible también a un equipo de Brasil que no terminó de encontrar su sitio en ningún momento. En esas aguas revueltas pescaron los charrúas imponiéndose en la final a Paraguay por 3-0. Mucho tuvo que ver en el entorchado la exhibición individual de un enchufado Luis Suárez, reconocido como mejor jugador. Ha sido sin duda un año para enmarcar en la carrera del delantero, que en enero abandonaba el Ajax que le dio un nombre en Europa para fichar por el Liverpool, huérfano tras la marcha del español Fernando Torres al Chelsea. Sus goles, sus asistencias, sus filigranas y alguna que otra polémica le han evitado pasar inadvertido en un escenario tan exigente como el de la Premier League. Precisamente, en Europa, el argentino Lionel Messi ha vuelto a construir su coto privado. Desde envidiable atalaya que es el Barcelona ha conquistado su tercera Copa de Europa, trofeo que ha completado con la conquista del campeonato nacional. Al día de hoy su nivel no tiene comparación. El Barcelona ha creado a su alrededor un entramado de excelentes futbolistas al que su ha unido, desde el pasado verano, el chileno Aléxis Sánchez. El "Niño Maravilla", tras varios años deslumbrando en el Udinese italiano, ha dado un paso adelante en su carrera previo pago de 26 millones de euros (33,8 millones de dólares). La cifra le convierte en el octavo traspaso más caro de la temporada. Una lista ocupada en sus tres puestos por jugadores latinoamericanos. El "Kun" Agüero y su venta al Manchester City, tras coquetear con el Real Madrid, logra la medalla de oro. La plata es para el argentino Javier Pastore con su transferencia al Paris Saint Germain. Por detrás de él aparece el colombiano Radamel Falcao, vestido con la camiseta del Atlético tras convertirse la pasada campaña en el máximo goleador en una edición de la Europa League. Un puesto de honor habría tenido sin duda el fichaje que pudo ser y no fue. Este no es otro que el del brasileño Neymar. El descarado y talentoso goleador del Santos decidió renovar con su club hasta 2014. De esta forma los paulistas sueñan ahora con hacer aún más grande el proyecto con el que han conquistado el continente. Con nombres como el de Paulo Henrique Ganso o el de Elano Blumer complementando al de su estrella, ganaron la Copa Santander Libertadores imponiéndose en la final al Peñarol. El año 2011 acabó con el triunfo de la Universidad de Chile, que se llevó la Copa Sudamericana tras vencer al Liga de Quito