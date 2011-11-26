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09 jul 2026 Actualizado 11:07

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Detenida compañera sentimental del desaparecido jefe paramilitar alias “Cadena”

La mujer era buscada por su presunta responsabilidad en delitos como desaparición forzada, lavado de activos y concierto para delinquir.

Detenida compañera sentimental del desaparecido jefe paramilitar alias “Cadena”

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Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía detuvieron a Mery Ayala Pertel, compañera sentimental del jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, jefe del bloque héroes de los Montes de María de las Autodefensas y quien desde el 2005 figura como desaparecido

Más información

La mujer era buscada por orden del Juzgado Único Especializado de Sincelejo, por su presunta responsabilidad en delitos como desaparición forzada, lavado de activos y concierto para delinquir

La captura de Mery Ayala Pertel se dio en el municipio de Mahates, departamento de Bolívar, acción que se cumple luego de una exhaustiva investigación

El director regional Sucre del CTI, Javier Ordóñez, anunció la entrega de una recompensa para quien con su información permitió que se diera esta captura

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