Las CAR en el ojo del huracán

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó el viernes una inspección judicial a la CAR del departamento para supervisar los controles que se han realizado sobre el río Bogotá, ante las inundaciones que se presentan en la sabana de de la capital

Durante la diligencia, la magistrada Nelly Villamizar responsabilizó a la Universidad de La Sabana de la actual inundación en la vía Chía-Bogotá, a pesar de las acciones de los directivos para evitar el impacto

Sin embargo, el rector de la institución, Obdulio Velásquez, aseguró que las autoridades ambientales, incluida la CAR, tuvieron conocimiento de las obras que se construyeron para evitar emergencias como las de la pasada ola invernal

Entre tanto, llueven las críticas al director de la corporación, quien en plena emergencia invernal se encuentra en la Asamblea Anual de la Red de Cuencas que se realiza en Panamá, y sólo llegara hasta el sábado, y porque ante la inundación en la Autopista Norte los funcionarios de esta institución no se han hecho presentes

El jueves anterior, sólo soldados y policías que con palas y lonas intentaron construir un muro de contención para evitar nuevas inundaciones

Inclusive, la alcaldesa encargada de Bogotá Clara López Obregón responsabilizó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por el actual estado de la vía Suba-Cota, que actualmente permanece cerrada a la altura del kilómetro siete, por el desbordamiento del río Bogotá. “Esa vía está como está por que la CAR permitió que se utilizara relleno en un humedal que está contiguo a la vía”, aseguró

Investigaciones en a las CARY es que las Corporaciones Autónomas están en el "ojo del huracán", porque pese a que el invierno estaba anunciado, no se tomaron las medidas suficientes para mitigar el impacto

Ante la polémica, una de las más recientes intervenciones de la Procuraduría está relacionada con la acción preventiva ante a lo sucedido con el desbordamiento del Río Bogotá y la construcción del jarillon por parte de la universidad de la Sabana

En otras investigaciones el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, investiga a ocho Corporaciones Autónomas Regionales, CAR

Por “presuntas omisiones en el manejo del riesgo y en la ejecución de obras en su jurisdicción, así como de las actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres durante la ola invernal”

Las CAR a investigarse son la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). Las entidades que serán motivo de pesquisas en la Costa Caribe son: la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique)

Además, tres gobernadores y 26 alcaldes del Atlántico, Sucre, Cesar, Norte de Santander y Valle del Cauca, entre otros, son objeto de una indagación preliminar por malos manejos de los recursos y ayudas para damnificados

¿Qué pasó con la reforma a las CAR?El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, anunció que en marzo del año entrante se presentará al Congreso de la República el proyecto de ley que busca reformar la estructura administrativa de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y replantear su misión

“Con esta segunda ola invernal nuevamente surge un cúmulo de críticas sobre la forma como se manejan estas corporaciones, sobre el destino que tienen en muchos casos sus recursos. No podemos aplazar por más tiempo la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales y en marzo del próximo año esperamos llevar al Congreso un proyecto de ley que reestructure estas corporaciones”, enfatizó el jefe de la cartera política

El ministro Vargas Lleras señaló que las CAR tienen que ser objeto de una revisión para despolitizarlas y para que los recursos que manejan se orienten a cumplir su verdadera vocación

Al inicio de este año se ensayó a través de un decreto, con motivo de la emergencia invernal, el cual fue declarado inconstitucional por parte de la Corte