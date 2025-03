El suizo Federer eliminó a Rafa Nadal del Masters de Londres

El suizo Roger Federer se impuso con autoridad al español Rafael Nadal, número dos del mundo, en la Copa de Maestros que se juega en Londres por 6-3 y 6-0 en una hora exacta. Aunque Nadal no dejó de sacarse de la manga golpes brillantes hasta el final del encuentro, el mallorquín, que recibió un contundente 6-0 en el segundo parcial, solo opuso verdadera resistencia al número cuatro durante los primeros veinte minutos. En los cuarenta restantes, Federer no dio opción a Nadal, que en el encuentro del pasado domingo contra el estadounidense Mardy Fish padeció problemas estomacales, y que hoy terminó desquiciado, persiguiendo por la pista las bolas que enviaba el suizo. A pesar del dominio abrumador del ganador del Masters del año pasado, en el choque no faltaron los interminables intercambios de bolas ajustadas a la línea, los duelos en la red y los golpes maestros que asegura cualquier encuentro entre quienes han acaparado los dos primeros puestos en el ránking de la ATP durante casi una década. La estadística se cumplió esta noche, y Nadal volvió a caer ante Federer en pista cubierta, un escenario en el que el mallorquín nunca ha sido capaz de superar a su rival. Federer estuvo afinado desde el primer minuto, a pesar de que abrió el partido con una doble falta -la única que cometería esta noche-, y utilizó su servicio para obligar a Nadal a correr de un lado a otro de la pista. El suizo sufría al resto, pero cuando lograba devolver los disparos del mallorquín forzaba largos peloteos en los que envenenaba las bolas y esperaba paciente un error de Nadal. Todo hacia presagiar un duelo que se definiría en los pequeños detalles, como el que dio paso al primer desequilibrio: Federer rompió el servicio del mallorquín tras un inacabable intercambio de golpes ajustados a la red que concluyó cuando una de las bolas de Nadal cayó unos milímetros más allá de la línea. El guión de la noche, sin embargo, dio un giro con esa ventaja de Federer, que se vino arriba y estuvo a un paso de hacerse con una bola de ruptura y de set con el 5-2 en el marcador. El número dos, que cayó el año pasado en la final de este mismo torneo frente al suizo, resistió momentáneamente la embestida, pero solo pudo contener durante un juego más al cinco veces ganador de la Copa de Maestros, que se anotó el parcial por 6-3. Nadal apuró sus fuerzas para defender su saque en el primer juego del segundo parcial, pero el suizo se mostraba intratable desde el fondo de la pista y desde la red, y se hizo con una ventaja que comenzaba a parecer excesiva para que Nadal pudiera recomponerse. Lejos de reencontrarse con su juego habitual, el español desapareció de la pista en los momentos finales del partido, en los que el suizo parecía llegar con facilidad a todas las bolas mientras Nadal sufría para pasar sus tiros por encima de la red. A pesar de la derrota, el formato del torneo de Londres permite que el mallorquín continúe vivo en la competición, y el número dos jugará el jueves contra francés Jo-Wilfried Tsonga para tratar de meterse en las semifinales de la Copa de Maestros, antes de viajar a Sevilla a principios de diciembre para jugar la final de la Copa Davis ante Argentina