Con cuatro goles de Luis Suárez Uruguay venció a Chile

Uruguay fulminó a Chile 4-0 en Montevideo en su partido por la tercera jornada de la eliminatoria mundialista con cuatro goles de un espléndido Luis Suárez, que ejerció de ariete intratable de un equipo uruguayo superior a sus rivales y muy sólido en todas sus líneas. El delantero del Liverpool inglés, de 24 años, se robó todo el protagonismo de la noche con sus cuatro tantos, dos al final del primer tiempo, en los minutos 41 y 45, y otros dos en la segunda mitad, en el 67 y 73, sin contar con las innumerables ocasiones y el juego que creó durante el encuentro. El brillo de Suárez dejó en segundo lugar el buen juego desplegado por el conjunto del equipo de Uruguay, que justificó su papel de campeón de América con dominio, calidad y sobriedad ante un Chile que lo intentó pero que poco pudo hacer. Como se esperaba, el encuentro comenzó con un ritmo muy rápido y con ambos equipos volcados a jugar en el campo rival sin ningún tipo de concesiones. Sin embargo, pronto la delantera uruguaya comenzó a generar peligro claro en el área chilena, cuyos jugadores no cesaron en su empeño ofensivo, siempre pendientes del contraataque, alguno de los cuales obligaron a lucirse al arquero uruguayo Fernando Muslera. Pese a todo, solo las imprecisiones de cara al gol de Suárez, que llegó a estrellar un tiro libre en el larguero, evitaron que Uruguay abriera el marcador antes del primer cuarto de hora de juego. El dominio uruguayo se fue profundizando con una presión constante que evitó que los chilenos gozaran de pelotas de calidad y dudaran a la hora de salir de su terreno con velocidad, su mejor arma. El primer gol se hizo esperar hasta el minuto 41, cuando Uruguay se hizo con la pelota en el medio campo gracias a un también estupendo Arévalo Ríos y Suárez quedó libre para avanzar casi hasta el borde del área para superar de lejos al arquero chileno Claudio Bravo. El ''Depredador'' volvió a hacer gala de su apodo justo antes del cierre de la primera mitad, en el minuto 45, al aprovechar una mala salida de Bravo y una serie de rebotes en el área para saltar con todo a por la pelota y anotar el segundo para su equipo y en su cuenta particular

La segunda mitad siguió en la misma tónica, con un peligroso equipo uruguayo, impecable en todas sus filas, y con un Chile empeñado en atacar pero anulado completamente por la presión de los locales. El tercero de Suárez llegó tras una muy buena jugada colectiva de Uruguay iniciada por el tenaz Diego Pérez que el brillante jugador del Liverpool culminó con un impecable remate de cabeza desde el centro del área, en el minuto 67. La pesadilla de los chilenos aún tuvo tiempo de anotar otro gol más, esta vez con un disparo cruzado desde lejos imposible de atajar para Bravo, en el 73. La última victoria uruguaya sobre Chile en Montevideo había sido el 15 de noviembre de 2003 por 2-1, en las eliminatorias del Mundial Alemania 2006. Los dirigidos por Oscar Washington Tabárez culminan así por este año su actividad, ya que descansarán en la cuarta fecha y regresarán para la quinta en junio de 2012. - Ficha técnica: 4-Uruguay: Fernando Muslera; Diego Lugano, Diego Godín, Martín Cáceres; Álvaro González (m.69, Sebastián Eguren), Diego Pérez, Egidio Arévalo Ríos, Álvaro Pereira; Gastón Ramírez (m.57, Sebastián Abreu), Luis Suárez (m.76, Cristian Rodríguez), Edinson Cavani

Seleccionador: Oscar Washington Tabárez. 0-Chile: Claudio Bravo; Marcos González, Waldo Ponce, Pablo Contreras; Mauricio Isla, Gary Medel, Marcelo Díaz (m.60, Mirovan Mirosevic); Matías Fernández; Eduardo Vargas (m.71, Gustavo Canales), Humberto Suazo (m.60, Esteban Paredes) y Matías Campos

Seleccionador: Claudio Borghi. Goles: 1-0, m.41: Luis Suárez. 2-0, m.45: Luis Suárez. 3-0, m.67: Luis Suárez. 4-0, m.73: Luis Suárez