Líderes políticos regionales estarían detrás de asonadas en varias regiones del país

Las autoridades buscan establecer si líderes políticos regionales están detrás de las asonadas que terminaron con la destrucción de varias Registraduría municipales durante los escrutinios para la definir los nuevos alcaldes y gobernadores. La Policía conformó 15 equipos de investigación judicial para avanzar en estas pesquisas. Hasta el momento 19 personas han sido detenidas por participar en estas protestas. Las autoridades mantienen la alerta sobre 50 municipios para evitar que se presenten nuevos disturbios. Dos municipios de Cundinamarca con toque de queda por disturbios Las autoridades ordenaron toque de queda y ley seca en los municipios de Fomeque y La Palma, Cundinamarca, debido a los problemas que se han presentado por el resultado de las elecciones del pasado domingo

Habitantes de estos dos municipios, al igual que en Pasca, denuncian presunto fraude electoral

Atentan contra vivienda de alcalde electo en BolívarDaños parciales ocasionó una bomba artesanal lanzada contra la vivienda del alcalde electo del municipio de Arenal en el norte de Bolívar

El artefacto explosivo fue lanzado por tres sujetos que pasaron frente a la casa de Roger Suárez, quien salió victorioso en las urnas sacándoles pocos votos de ventaja a sus contrincantes

Este es el nuevo capítulo de una cadena de incidentes violentos registrados luego de conocerse los resultados de las elecciones disputadas el pasado domingo en algunas poblaciones de Bolívar, lo que dejado destrozos en varias dependencias oficiales

Una de las situaciones más delicadas se registra en el municipio de El Paso, Cesar, donde fue declarado el toque de queda y para hoy se ha programado un consejo de seguridad luego de que una turba enardecida destruyera la sede de la Registraduría, la inspección de policía y el juzgado promiscuo. En la Guajira hay problemas en Manaure, Barrancas, Hatonuevo y el Molino. Entre tanto en el Magdalena las situaciones más complejas se presentan en Fundación y Sitio Nuevo, municipios que se encuentran militarizados. En Fundación hay toque de queda. En Sitio Nuevo se espera la decisión de las autoridades sobre la pérdida del material electoral que fue tirado al río por parte de un grupo de protestantes. En el departamento de Córdoba igualmente se han registrado problemas en San Pelayo, Sahagún y la Apartada. En Bolívar los inconformismos por los resultados electorales tienen en alerta a las autoridades en los municipios de Villanueva, Arenal y Mahates. Mientras que en Sucre hay tensión en su capital Sincelejo, y los municipios de Tolú y Colosó. Militarizan municipio de Súan y Santo Tomás en el departamento del Atlántico

Con más de 300 hombres de la fuerza pública fueron militarizados los municipios de Súan y Santo Tomás debido a que un sector de la población no está conforme con los resultados electorales del domingo. En Súan el registrador fue agredido por un grupo de personas que pretendían destruir el material electoral, allí el candidato que perdió la alcaldía no ha aceptado la derrota. Mientras que en Santo Tomás un grupo de manifestantes tumbaron la puerta principal del lugar donde se realizan los escrutinios. En ambas poblaciones continuarán hoy el reconteo de votos bajo vigilancia especial de las autoridades

Alcalde electo de Sincelejo denuncia agresiones Jairo Fernández Quessep, del partido de la U, alcalde electo de la capital de Sucre, denunció que un grupo de moto taxistas se ha encargado de atacarlo verbalmente e incentivar a los habitantes de Sincelejo a no aceptar su elección. “Son moto taxistas que se pasean por toda la ciudad lanzando insultos en mi contra”, afirmó Fernández. Fernández Quessep alcanzó una votación de 54 mil votos con una diferencia de 3.100 frente a su contendor Carlos Vergara Montes de la Gran Alianza. El nuevo alcalde dijo que la situación es tensa en su ciudad que se ha tenido que reforzar la seguridad, por lo que hizo un llamado a la calma.