De acuerdo con el Sistema Nacional de Parques (SPNN), el 82% de la deforestación se concentra en tan solo el 9,8% de las áreas del sistema de parques (seis de 61 áreas protegidas). Estas corresponden a los Parques Na cionales Naturales (PNN) Tinigua, Sierra de La Macarena, Serranía de Chiribiquete, Cordillera de los Picachos y La Paya, así como a la Reserva Nacional Natural Nukak. Entre 1990 y 2024, se ha perdido en conjunto en estas áreas un total de 212.780 ha de bosque. / Anadolu

Por orden de la ministra de las TIC, Alexandra Falla , la licitación que buscaba implementar un proyecto de fibra óptica para el Putumayo, adelantado en la administración de Gustavo Petro, fue cancelada por presentar presuntas irregulariades.

Desde su designación, la ministra Falla venía haciendo seguimiento a este proceso, tanto a nivel administrativo como jurídico, para tomar una decisión informada frente a este proyecto.

“Una vez posesionada, y en paralelo con su trabajo para restituir la conectividad de las regiones afectadas por el terremoto del pasado lunes, estableció un equipo especializado para estudiar a profundidad esta licitación”, indicó el equipo del ministerio que está encargado de conectar las regiones más apartadas.

El proyecto había sido diseñado inicialmente por $683.000 millones, según el CONPES 4167 de 2025, sin embargo, su valor aumentó a 1,14 billones de pesos.

“En 2026, el valor fue incrementado en un 67,1 % frente a lo inicialmente planeado, conforme al CONPES 4195 de 2026. La autorización de vigencias futuras fue expedida el 4 de agosto de 2026″, indicó la entidad.

En conclusión, para el Ministerio de las TIC de Abelardo de la Espriella, este proyecto evidenció incertidumbres financieras y “estimaciones preliminares que podrían traducirse en graves riesgos técnicos, ambientales y de cobertura efectiva”.