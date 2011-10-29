Contraloría recibió 158 denuncias de desviación de recursos de la ola invernal para política

La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, que tiene la función de vigilar los recursos públicos para atender las emergencias ocasionadas por la ola invernal, analiza 158 denuncias en las que preocupa la situación de los departamentos de Magdalena, Bolívar, Valle, Atlántico y Tolima

Según se conoció, estas denuncias corresponden a los cruces realizados entre el ente de control (con sus dependencias en el país) y la Misión de Observación de Electoral

Según el informe, los 9 departamentos en los que más se han presentado denuncias son Magdalena (42), Bolívar (19), Valle del Cauca (18), Atlántico (11), Tolima (8), Sucre (7), Quindío (7), Cesar (7) y Cauca (7)

En el departamento del Magdalena que es el que presenta mayor número de denuncias, preocupa aún más los municipios de Pedraza, Pueblo Viejo, San Zenón, El Banco y Fundación

En el primero de ellos aparecen como presuntos responsables el alcalde del municipio Mario Luís Lozano Medina, en cuatro de las cinco denuncias. En dos de ellas por acciones unipersonales y en las otras dos en compañía de candidatos (Álvaro Rojano y Nicolás Puré) a la alcaldía y del Secretario de Planeación José Melgarejo

En uno de los objetos de las denuncias se aclara que los recursos destinados a los damnificados, habrían sido guardados en la casa del padre del alcalde y los subsidios de arriendo se habrían entregado a quienes votaran por el candidato de su preferencia, que es Nicolás Puré

En otras dos se refuerza el objeto de la entrega de subsidios de arriendo con intereses electorales. Y en la última, presuntamente el secretario de planeación José Melgarejo y el señor alcalde, manipularon el censo, al anotar mal los datos de los damnificados, si estos no apoyaban al candidato ya explicado

Entre tanto en Pueblo Viejo, en cuatro de las cinco denuncias se nombra a Abelardo López Arrieta, Secretario de Gobierno del municipio y en una de ellas aparecen con posibles cuestionamientos los concejales Ángel Guerrero y Fredy Gutiérrez

En la denuncia que está acompañado se refiere a la entrega de ayudas humanitarias, de acuerdo con sus intereses políticos y explica que le fueron entregados a personas que residen en otro municipio y seleccionaron algunas ayudas para entregárselas a sus familias

Por otro lado en el departamento de Bolívar, en la lista aparecen con más denuncias los municipios de Pinillos, Santa Cruz de Mompos, Soplaviento, Río Viejo y Santa Rosa del Sur

En el primer municipio, aparece en dos denuncias la alcaldesa María Eugenia Ortega Días, y en una de ellas acompañada del concejal Gonzalo Caballero Rangel y el aspirante al concejo Emanuel Martínez Beleño

Según el objeto de las mismas la alcaldesa habría entregado las ayudas humanitarias por ola invernal, para promover su imagen y la del concejal y aspirante mencionados

En el municipio de Santa Cruz de Mompos, aparece como presunto responsable de dos denuncias Alberto Manuel Hernández Ricardo, alcalde del municipio, junto a los concejales Martin Cárcamo y Numa Rocha

Y en el departamento del Valle del Cauca, como tercero en la lista, el municipio que más presenta denuncias es El Águila, con tres presuntas irregularidades, en la que aparentemente el señor alcalde Gilder López Serna, abría utilizado los mercados para comprar votos para estas elecciones. En el departamento también se han presentado denuncia en mayor medida en los municipios de Ginebra, Trujillo y Bugalagrande

Entre tanto en el departamento del Atlántico que presenta 11 denuncias, muestra tres casos que se destacan por las posibles irregularidades, los municipios de Manantí, Sabanalarga y Campo de la Cruz. En cada uno de los tres municipios se presentan dos denuncias

En el caso de Manatí las denuncias explican que la alcaldesa, la abogada Silvia Elena Pérez Sanjuanelo sólo estaría entregando las ayudas en los lugares donde votaron por ella. Así mismo en el caso de Sabanalarga las denuncias apuntan a que el alcalde municipal Carlos Adolfo Roca Roa, estaría entregando las ayudas a personas que no son damnificados obedeciendo a favores políticos del concejal José Mario Romero. También para aquellas personas del municipio que desearan obtener algún subsidio de vivienda, el alcalde, según las denuncias, les estaría pidiendo a los damnificados que voten por el concejal ya mencionado

Finalmente en Campo de la Cruz, el alcalde municipal Carlos Alberto Gutiérrez Cotes no estaría entregando las ayudas a los damnificados, y al mismo tiempo los subsidios de vivienda estarían siendo entregados por interés político.