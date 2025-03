Rafael Nadal eliminado de Master 1000 de Shangai

El español Rafael Nadal, número dos del mundo, fue eliminado en tercera ronda del Master 1000 de Shangai al ser superado por el alemán Florian Mayer con parciales 7-6 (5) y 6-3. El jugador germano no concedió ni un solo punto de rotura y con una gran solidez en su juego proporcionó la mayor sorpresa del torneo, al derrotar a Nadal en el primer encuentro oficial entre ambos, en una hora y 46 minutos. Nadal, que viene de ceder en la final del torneo de Tokio contra el británico Andy Murray, había hecho un buen debut en Shanghái al superar a su compatriota Guillermo García López en dos sets, pero hoy no se encontró cómodo en la pista, y no halló el modo de hacerse con el dominio del encuentro. El español cedió su saque en el séptimo juego del segundo set, y se despidió de Shanghái. Mayer, campeón este año en Bucarest y finalista en Múnich, se enfrentará en cuartos de final contra el ganador del encuentro entre el español Feliciano López y el checo Thomas Berdych.