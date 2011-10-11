Polémica en Sucre por afiche de un candidato a la gobernación

Un afiche que promociona la candidatura de Gustavo Montes Fernández a la gobernación de Sucre ha despertado polémica en este departamento porque es considerado por muchos como un irrespeto para los adultos mayores

El afiche muestra una foto en blanco y negro, al parecer con Photoshop, del candidato Julio Guerra Tulena notablemente envejecido y al lado la foto de Montes Fernández a color y rozagante

En el mensaje se invita a los electores a escoger entre “el pasado”, representado por Guerra, según el afiche, o “por el futuro” representado por Montes Fernández. La campaña de Julio Guerra, de e 78 años, ya se pronunció a través de un comunicado, donde califica de “tácticas perversas” de su contradictor el afiche y señala que “no se trata de promocionar modelos sino programas de gobierno”

Montes Fernández, candidato por AICO, defendió el afiche argumentando que la foto corresponde a realidad física de Julio Guerra en la actualidad y que la sacó del Facebook del candidato del Partido Liberal por lo que no lo considera un irrespeto