Partido de La U resuelve posibles retiros de candidatos a gobernaciones
La U anunciará también el retiro de la candidatura de Héctor Hernando Manotas a la gobernación de Sucre por circunsrtancias que no ha precisado.
El director del Partido de La U, senador Juan Lozano, dijo que en reunión de la directiva este martes se resolverá el caso de varios candidatos a los que retirará de la contienda electoral por diversas razones, entre ellos los de gobernación en Guainía, Sucre y Huila
Lozano dijo que en el caso de Guainía, donde el candidato es Tocayo Carrizosa, se dará estricto cumplimiento a las normas constitucionales y a la reforma política, que inhabilitan a la colectividadpara presentarlo como aspirante a la gobernación, debido a la condena penal del actual titular del cargo, Iván Vargas
Además, dijo Lozano, la U exige no solo el estricto cumplimiento de las normas legales, sino también el respeto de los candidatos a la ciudadanía, en referencia a las agresiones físicas de Carrizosa a un ciudadano que distribuía información sobre la inhabilidad de la U para respaldar a ese candidato
La U anunciará también el retiro de la candidatura de Héctor Hernando Manotas a la gobernación de Sucre por circunsrtancias que no ha precisado, aunque el aspirante se apresuró a renunciar el lunes aduciendo falta de apoyo de los congresistas de su departamento.´Ese partido político también resolverá el caso de la candidata a la gobernación del Huila, Cielo González, quien tiene en su contra varias investigaciones penales y disciplinarias, aunque no se ha definido si continúa con el apoyo a la aspirante o la retira de la contienda electoral
"Al término de la reun´´on de la Dirección Nacional daremos a conocer las decisiones definitivas2, anunció Lozano