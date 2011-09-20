Partido de La U resuelve posibles retiros de candidatos a gobernaciones

El director del Partido de La U, senador Juan Lozano, dijo que en reunión de la directiva este martes se resolverá el caso de varios candidatos a los que retirará de la contienda electoral por diversas razones, entre ellos los de gobernación en Guainía, Sucre y Huila

Lozano dijo que en el caso de Guainía, donde el candidato es Tocayo Carrizosa, se dará estricto cumplimiento a las normas constitucionales y a la reforma política, que inhabilitan a la colectividadpara presentarlo como aspirante a la gobernación, debido a la condena penal del actual titular del cargo, Iván Vargas

Además, dijo Lozano, la U exige no solo el estricto cumplimiento de las normas legales, sino también el respeto de los candidatos a la ciudadanía, en referencia a las agresiones físicas de Carrizosa a un ciudadano que distribuía información sobre la inhabilidad de la U para respaldar a ese candidato

La U anunciará también el retiro de la candidatura de Héctor Hernando Manotas a la gobernación de Sucre por circunsrtancias que no ha precisado, aunque el aspirante se apresuró a renunciar el lunes aduciendo falta de apoyo de los congresistas de su departamento.´Ese partido político también resolverá el caso de la candidata a la gobernación del Huila, Cielo González, quien tiene en su contra varias investigaciones penales y disciplinarias, aunque no se ha definido si continúa con el apoyo a la aspirante o la retira de la contienda electoral

"Al término de la reun´´on de la Dirección Nacional daremos a conocer las decisiones definitivas2, anunció Lozano