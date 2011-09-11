A Los Montes de María les falta mayor cobertura en salud, educación y agua potable

A pesar que los últimos gobiernos han vuelto los ojos a los Montes de María, una región azotada por la violencia, hoy las poblaciones de 15 municipios que lo conforman tratan de salir adelante

Aunque no aparece un consolidado de las coberturas de Salud y de Educación para toda esta importante región ubicada en los departamentos de Sucre y Bolívar, si existen municipios más favorecidos que otros

Los niños y niñas de esas regiones tienen una baja cobertura en educación. Según la Secretaria de Educación de Bolívar, la complejidad de la geografía los obligó a implementar programas como: la Telesecundaria, primaria y secundaria. En el caso del municipio de Ovejas, Sucre, en el 2010 el Centro de Educación Superior, Ceres, le abrió las puertas a 160 jóvenes para ingresar a una carrera de educación superior. El municipio de Carmen de Bolívar para este 2011, cuenta con mil 566 estudiantes de los grados 10 y 11 que aspiran a una carrera técnica o tecnológica por el bien de la región

Según el Ministerio de Educación hay retos importantes en esta materia, porque en primera instancia existe una gran necesidad que en la subregión Montes de María haya oportunidades de acceso a la educación superior, porque las existentes en las ciudades cercanas generan la necesidad de desplazamiento continúo y las condiciones socioeconómicas de la población no permiten costearlos

Hasta la fecha la Escuela Normal de Sincelejo y simultáneamente la de San Juan de Nepomuceno, se han convertido en las únicas oportunidades de Educación de los jóvenes de los Montes de María

En Salud, la región también adolece de atención. Según los datos del Ministerio de Protección Social en 7 municipios de Boliar en el 2008, existía una población potencial de 156 mil 318 personas de las cuales todavía 23 mil 547 continuaban sin ningún tipo de aseguramiento en salud

Sin embargo se destaca el municipio de Carmen de Bolívar, que sigue siendo uno de los menor nivel de aseguramiento con el 81,6 por ciento, incluso está por debajo de la media de la misma región que se acerca al 85 por ciento

En materia de prestación de servicios el panorama no es diferente. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente existen 26 proyectos entre construcción de acueductos, alcantarillado y optimización de redes, entre otros, por un costo de más de 81 mil millones de pesos, divididos así. 12 en el departamento de Bolívar y 14 en Sucre.