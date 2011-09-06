Plan Democracia para elecciones se activará en 20 departamentos

El gobierno nacional activará un dispositivo de seguridad para 76 municipios en 20 departamentos del país que presentan mayor riesgo en las elecciones de octubre. De acuerdo con el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, la seguridad será "como si las elecciones fueran este mismo domingo"

De acuerdo con Vargas se espera que el Plan sea activado esta semana con la orden del nuevo ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. "Se va a hacer una cobertura muy específica en 20 departamentos y municipios muy puntuales. La estrategia es muy concreta: entra el Plan Democracia y el sistema de protección de candidatos. Es un dispositivo enorme de traslado de la fuerza pública, como si el debate electoral fuera el próximo domingo", afirmó Vargas

La decisión de adelantar dos meses la entrada en ejecución del Plan fue tomada después de que el Ministerio de Defensa y las autoridades de inteligencia adelantaran un estudio de campo para medir el nivel de riesgo electoral teniendo en cuenta cuatro variables: la primera, ubicación geográfica del municipio respecto a la cadena de narcotráfico; la segunda, anomalías electorales y niveles de competitividad interpartidista después de la desmovilización de las autodefensas; tercera, conflicto armado y presencia de actores armados en el territorio y, la cuarta, potencial electoral

Así mismo, el Ministerio reveló que en los últimos dos meses se han recibido más de 700 denuncias de posible fraude electoral en la Unidad de Riesgo Electoral (Uriel). Antioquia es el departamento con más quejas recibidas, con un total de 176. Le siguen Valle, Cundinamarca, Chocó y Sucre. Los requerimientos de la ciudadanía ya han sido enviados a la Fiscalía, según Vargas Lleras, quien afirmó que el ente investigador procederá a averiguar si las denuncias dan para una posible judicialización.